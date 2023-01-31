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НовостиОбщество31 января 2023 7:59

Житель Томска получил денежный штраф за оскорбление врача скорой помощи

Нетрезвый мужчина был доставлен с болями в приемный покой
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске 47-летний местный житель получил денежный штраф за оскорбление врача скорой помощи. Нетрезвый мужчина был доставлен с болями в приемный покой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Октябрьского района г. Томска провела проверку по обращению врача областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» об унижении ее чести и достоинства", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе осмотра он беспричинно стал оскорблять врача скорой медицинской помощи, высказываясь в ее адрес грубой нецензурной бранью, чем унизил честь и достоинство женщины.

Уточняется, что по результатам проверки было возбуждено административное дело. Томичу придется заплатить 3 тысячи рублей штрафа.