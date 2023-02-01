Областной бюджет выделит Томску более 1 миллиарда рублей на безвозмездной основе

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Бюджет Томска был принят еще в декабре 2022 года, однако сейчас депутаты гордумы приняли изменения в связи с поступлением безвозмездных субсидий из региона.

Уточняется, что доходы составили 20,15 миллиарда рублей, расходы – 21,05 миллиарда. Дефицит бюджета – 891,9 миллиона.

Чингис Акатаев, спикер городской думы, уточнил, что 31,5 миллиона выделят на оснащение учебных заведений, в которых в 2023 году завершают ремонт - в №8 лицей и школу №5.

В бюджете заложена возможность повышение расходов на ремонт сетей и выносных теплоузлов, за которыми нет должного ухода. Кроме того, в планы входит увеличение финансирования из городского бюджета на реконструкцию теплосетей до почти 200 миллионов рублей.

Анна Мальсагова, начальник департамента финансов городской администрации, сообщила, что Томск получит из областного бюджета безвозмездно 1 миллиард 108 миллионов и 145 тысяч рублей.

«Это (изменение бюджета) плановое мероприятие в начале каждого года. Подошли субсидии и субвенции с областного бюджета. Бюджет – это живой организм, который может изменяться», — объяснил городской депутат Максим Резников.

Резников отметил, что деньги пойдут в том числе на строительство водоснабжения в Залесье. Также часть денег за счет перераспределения и сокращение фонда непредвиденных расходов будет направлена на создание проектно-сметной документации, которая будет питать Белое озеро.

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