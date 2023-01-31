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НовостиОбщество31 января 2023 11:02

В Томске временно перекроют улицу Эуштинская

Ограничение движение продлится до 2 февраля
Кирилл Колемасов
Движение организуют в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Движение организуют в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ул. Эуштинская в Томске временно перекроют для движения. До 2 февраля будет перекрыт участок от пер. Буяовского до ул. Эуштинская, 59, сообщила пресс-служба мэрии.

«Перекрытие связано с проведением АО «Томск РТС» работ по устранению дефекта на участке квартальной тепловой сети, запитанной от тепломагистрали №2», - говорится в сообщении.

Движение организуют в соответствии с временными знаками дорожного движения. Ограничение продлится до 20:00 2 февраля.

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