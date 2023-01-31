Томская область заняла 67-е место в рейтинге эффективности управления регионов

Фото: Ксения Высотина

Томская область снизилась до 67-го места в рейтинге городов России по эффективности управления регионов. По Сибири область встала на 6-е место, сообщает городская дума.

Уточняется, что понижение области в рейтинге эффективности управления регионов (на три позиции относительно 2021 года) связано со сложностями в строительной сфере (например, длительные сроки получения разрешений на возведение новых зданий или оформления документов для их ввода в эсплуатацию).

Также отмечается, что упала эффективность социального (37 место по России) и экономического (80 место) блоков.

Хотя помимо этого, эффективность управленческого блока области напротив - возросла за прошедший год, теперь регион занимает 47 место (на 9 позиций выше предыдущего года).