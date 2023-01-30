Проезд на трамваях и троллейбусах Томска подорожает до 25 рублей

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В Томске с 1 февраля проезд на трамваях и троллейбусах будет стоить 25 рублей. Для пенсионеров проезд будет стоить 20 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

"Принято решение о минимальном повышении тарифа в городском электротранспорте – всего на 1 рубль. Трамваи и троллейбусы, хоть и не заходят в новые районы города, но их маршруты покрывают значительную часть Томска, включая центр. Потому практически все томичи так или иначе могут им воспользоваться", – заявил Михаил Ратнер.

Отметим, что стоимость поднялась на 1 рубль.

Также ранее сообщалось, что с 1 февраля в Томске увеличится тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка на автобусе будет стоить 27 рублей.