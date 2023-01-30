В Томске в районе Коммунального моста произошло ДТП

Фото: "Регион-70"
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в районе коммунального моста, на выезде из города. Об этом сообщает портал "Регион-70".
«На спуске с Лагерного сада ДТП с участием автобуса. Проезду не мешают», - говорится в сообщении.
По мнению томичей, авария могла бы быть спровоцирована большим количеством снега, который затрудняет движение.
«Чистить надо эту кашу. Весь город завален по уши!» - пишет в комментариях Антон Г.
Кроме того, жители предполагают, что из-за сложившейся ситуации на дороге водитель автобуса мог потерять управление.
«Потерял управление походу или как так» - пишет житель Томска.
КП-Томск следит за развитием событий.