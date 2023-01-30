В Томске в районе Коммунального моста произошло ДТП

Фото: "Регион-70"

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в районе коммунального моста, на выезде из города. Об этом сообщает портал "Регион-70".

«На спуске с Лагерного сада ДТП с участием автобуса. Проезду не мешают», - говорится в сообщении.

По мнению томичей, авария могла бы быть спровоцирована большим количеством снега, который затрудняет движение.

«Чистить надо эту кашу. Весь город завален по уши!» - пишет в комментариях Антон Г.

Кроме того, жители предполагают, что из-за сложившейся ситуации на дороге водитель автобуса мог потерять управление.

«Потерял управление походу или как так» - пишет житель Томска.

КП-Томск следит за развитием событий.