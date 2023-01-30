Ученые Томска обнаружили опасное превышение железа в воде

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Томские ученные провели исследование нормы железа в нецентрализованных источниках водоснабжения. Результаты показали превышение нормы более, чем в 100 раз. Это может быть опасно для здоровья человека, сообщили в пресс-службе Томского научного центра СО РАН.

«Учёные из Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН провели исследования вод ненадлежащего качества из нецентрализованных источников снабжения в городе и области. Результаты показали, что основные риски для здоровья представляет повышенное более чем в 100 раз содержание железа», - говорится в сообщении.

По словам специалистов, не во всех населенных пунктах Томской области жители могут воспользоваться центральной системой водоснабжения, так как она просто отсутствует. Поэтому жители вынуждены использовать другие источники. Люди берут воду из одиночных скважин, колодцев или родников. В таких местах вода не очищена и может содержать в составе недопустимые химические вещества, которые опасны для здоровья человека.

Уточняется, что загрязнение воды происходит в результате деятельности человека. Но есть и природные факторы, например, повышенное содержание железа и марганца в подземных водах. Такое явление характерно для Томской области и не только.