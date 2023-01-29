В Томске 30 января более 30 домов будут обесточены

Фото: Алёна Голева

В Томской области в ежедневном порядке, кроме выходных, проходят плановые отключения электричества. Информацию можно посмотреть на официальном сайте "Горсетей".

Так, 30 января, в понедельник, не будет света по следующим адресам:

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресу:

пер. Макушина 20-24

С 14:00 до 16:00 электричество отключат:

ул. Залоговая 32,32-а,32/2,33,33-а,33/1,36,37-51,40-44,44-в,46-б,54-58,56-а,57-61,58-а,58-б,

58/1,62,66-70,66-а,67,73-75,75-б,82,82-б,уч.66-б,уч.72

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