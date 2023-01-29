Подрядчики вывезли снег с внутриквартальной территории в Ленинском районе Томска

Фото: Густаво Зырянов

Мэрия Томска сообщает, что за несколько дней подрядные организации скололи и вывезли снег с внутриквартальной территории, ограниченной улицами Говорова, 79 Гв.Дивизии, пр.Мира и ул. Интернационалистов.

"Подрядная организация администрации Ленинского района вывела для уборки несколько единиц спецтехники. Плотный слой снега был убран с проездов и вывезен на полигон. По словам специалистов, жители положительно относятся к зимней уборке и своевременно убирают транспорт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что находятся и те, кто недобросовестно относится к уборке и сам оставляет свой транспорт в заброшенном виде, мешая тем самым расчистке. Сотрудники районной администрации передают номера машин в ГИБДД.

Кроме того, томичи могут обраться в управляющую компанию, если в квартале нужна дополнительная уборка. Если очистка требуется на проездах или крупных улицах, то заявка оставляется по телефону 005.

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