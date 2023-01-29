Семья из Томска выхаживает в квартире истощенную сову

Фото: Олеся Алещенко

На переулке Урожайный в Томске была замечена сова, которую в последствии неравнодушные горожане передали в управляющую компанию. Журналисту "АиФ-Томск" удалось выяснить, что ночная жительница теперь живет в семье работника УК и получает комплекс восстанавливающих мер.

«К сожалению, я узнала, что приюта или питомника в Томске нет, чтобы передать ее специалистам», — рассказывает приютившая пернатого женщина.

Муж Олеси Сергей принес сову домой, позже было принято решение выходить ее. Скорее всего, полный процесс выздоровления продлится до весны.

Орнитолог ТГУ Сергей Гашков проконсультировал новых хозяев совы.

«Стала кушать, правда, сама пищу не берет и не пьет из поилки. Как птенец кушает. Кладем еду в клюв, пою из шприца. Почему она сама не охотилась непонятно», — рассказывает томичка.

Олеся и Сергей сделали для совы насест и планируют соорудить вольер, чтобы сова могла спокойно проживать в квартире. Однако с именем для своего нового питомца семья еще не определилась, так как не могут определить пол самостоятельно.

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