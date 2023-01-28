Истощенную сову откармливают жители Томска

Такую сову можно встретить не только в окрестностях города, но и в самом центре. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Томичи поделились свежей фотографией совы, которую нашли 25 января в подъезде дома в Ленинском районе. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Регион-70». Как выяснилось, горожане ответственно отнеслись к помощи хищной птице и взяли консультации у орнитолога.

«Это сова, которую нашли в подъезде на Урожайном 27 б. Сердечно благодарю орнитолога Сергея Ивановича за консультации. Сова оказалась сильно истощена. Откармливаем», - написали авторы поста в паблике.

Напомним, ранее орнитолог, представитель томского отделения союза охраны птиц России и зоологического музея ТГУ Сергей Гашков рассказал журналисту «КП-Томск» о том, что длиннохвостый неясыть – обычное явление для города. По словам специалиста, совы прилетают из леса зимой для пропитания.

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