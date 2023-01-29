В Томске 29 января будет до -8 градусов и снежные заносы

Фото: Густаво Зырянов

В Томске 29 января синоптики обещают до -8 градусов. Ночью умеренный, днем небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в воскресенье ветер будет дуть западный 4-9 м/с, местами порывы 14 м/с. Температура воздуха составит до -6…-8°С. Также ожидается облачность с прояснениями. На дорогах местами гололедица. Предупреждают синоптики и о снежных заносах в областном центре.

В Томской области ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -6…-11°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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