Новый спорткомплекс с лыжной базой и гостиницей построят в Томской области

Новая лыжная база появится в регионе Фото: Андрей АБРАМОВ

Спортивный комплекс с лыжной базой и гостиницей построят в окрестностях деревни Крутоложное Томской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

Действующая, старая, база располагается у реки Чулым – на берегу, который постепенно обрушается. Во время прямой линии с губернатором первомайцы предложили перенести базу в безопасное место. Мазур приехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации.

«От двенадцати до двадцати метров мы замечаем уменьшение берега ежегодно», - пояснили главе региона местные жители.

«Предложение первомайцев поддержал. И не только о переносе лыжной базы, но и о строительстве в новом месте спорткомплекса с лыжной трассой и небольшой гостиницей. Зимой здесь могут останавливаться спортсмены, приехавшие на соревнования. А летом можно использовать под детский оздоровительный лагерь», - сказал Владимир Мазур.

Жители Первомайского района уже подготовили концепцию нового проекта в Крутоложном. Он предусматривает трехкилометровую трассу, спортивный зал и жилой комплекс.

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