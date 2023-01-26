На базе томского кампуса планируется построить гостиницы на 6 тысяч мест

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В Томске на базе университетского кампуса планируется построить гостиницы на 6 тысяч мест. При проектировании хотят заложить 7,5 кв. м на студента. Об этом сообщил начальник облдепартамента специальных проектов Дмитрий Сон.

На конференции также рассказали, что для маломобильных учеников и преподавателей норма квадратных метров будет еще больше. По словам начальника областного департамента, хотят построить не студенческие общежития, а именно гостиницы для студентов.

"Мы изучили опыт лучших практик мировых кампусов. Как вы видите, места для проживания выстроены таким образом, что они сформированы через решения блок-секций. Каждая блок-секция площадью 51 квадратный метр. Это соизмеримо с площадью малогабаритной двухкомнатной квартиры", - сказал Сон на конференции.

Гостиница будет разработана по современным решениям. Отмечается, что все секции будут состоять из двух жилых блоков по 15 кв. В общие секции войдет кухня, санузел и душ.