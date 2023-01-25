"Это хорошо, что они прилетели": орнитолог из Томска объяснил, почему в город прилетели совы

Сов обнаружили в подъезде дома и на ветке дерева. Фото: "Регион-70".

Сегодня, 25 января, жители Томска обнаружили интересных гостей в городе. Один из горожан увидел сову на ветке дерева, а вторую птицу нашли в подъезде жилого дома.

"Вчера наш подписчик заметил сову рядом с домом по Иркутскому тракту 78/1. Сегодня сова была замечена на Урожайном 27б в подъезде. Видимо заблудилась в Томске — не может найти получателя письма", - пишут в паблике "Регион-70".

В комментариях томичи предполагают, что в городе началось нашествие сов и птицы прилетели из леса, потому что им нечем питаться в своей среде. Кто-то думает, что совы домашние и просто случайно вылетели из квартиры.

Однако, чтобы точно разобраться в ситуации и понять, почему птицы прилетели из леса в город, журналист "КП-Томск" связался с орнитологом из ТГУ Сергеем Гашковым и узнал подробности.

Специалист рассказал, что данный вид сов - это длиннохвостой неясыти (или уральская неясыть). Такие птицы являются обычным видом для Томска.

"Такую сову можно встретить не только в окрестностях города, но и в самом центре Томска, особенно зимой. И это нормально", - уточняет Сергей Гашков.

Орнитолог пояснил, что совы прилетают на зимовку или во время зимы в город. Лестная птица в городе обычное явление. По словам специалиста, длиннохвостый неясить часто прилетает в город для пропитания.

"Это хорошо, что они прилетели. Именно совы могут охотиться на крыс, которые обитают возле домов или на чердаках", - поясняет эксперт.

Гашков также добавил, что чаще всего таких сов можно встретить в окрестностях Лагерного сада.

Отметим, что в Уфе местные жители тоже обнаружили сов в своем городе. Лесные птицы появлялись в разных районах башкирской столицы и попадали в неприятности. Например, одна из сов попала в вентиляцию в доме.