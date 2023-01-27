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НовостиОбщество27 января 2023 12:25

Томский врач Поздняков объяснил влияние погоды на здоровье

Негативные последствия перепада температур отразились на горожанах
Кирилл Колемасов
Проблемы возникают вследствие сосудистых реакции вследствие дисбаланса вегетативной нервной системы.

Проблемы возникают вследствие сосудистых реакции вследствие дисбаланса вегетативной нервной системы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Томске произошел температурный скачек от -30 градусов до -10. Негативные воздействия перепада почувствовали некоторые томичи: у кого-то болела голова, кто-то испытывал проблемы с давлением. Главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков пояснил журналистам "АиФ-Томск" влияние погоды на здоровье.

По словам Позднякова, метеочувствительные и метеозависимые люди – два разных понятия. Первые чувствуют лишь субъективные симптомы перемены погоды, а вот вторая категория людей ощущает на себе весь спектр последствий, например, изменение частоты пульса, давление и не только.

«У таких людей именно перепады давления, сопровождающие температурные колебания, провоцируют перевозбуждение вегетативной нервной системы, и как следствие, разбалансировку регуляции сердечно- сосудистой системы», - пояснил Поздняков.

Врач пояснил, что это, как правило, могут быть скачки артериального давления. Проблемы возникают вследствие сосудистых реакции вследствие дисбаланса вегетативной нервной системы.

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