Томский врач Поздняков объяснил влияние погоды на здоровье

Проблемы возникают вследствие сосудистых реакции вследствие дисбаланса вегетативной нервной системы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Томске произошел температурный скачек от -30 градусов до -10. Негативные воздействия перепада почувствовали некоторые томичи: у кого-то болела голова, кто-то испытывал проблемы с давлением. Главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков пояснил журналистам "АиФ-Томск" влияние погоды на здоровье.

По словам Позднякова, метеочувствительные и метеозависимые люди – два разных понятия. Первые чувствуют лишь субъективные симптомы перемены погоды, а вот вторая категория людей ощущает на себе весь спектр последствий, например, изменение частоты пульса, давление и не только.

«У таких людей именно перепады давления, сопровождающие температурные колебания, провоцируют перевозбуждение вегетативной нервной системы, и как следствие, разбалансировку регуляции сердечно- сосудистой системы», - пояснил Поздняков.

Врач пояснил, что это, как правило, могут быть скачки артериального давления. Проблемы возникают вследствие сосудистых реакции вследствие дисбаланса вегетативной нервной системы.

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