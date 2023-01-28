В томском ТЦ «Лето» сработала ложная пожарная тревога

Услышав сигнал пожарной тревоги, люди поспешили к выходу и устроили небольшое столпотворение. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Сегодня, в дневное время, в крупном торгово-развлекательном центре на улице Нахимова сработала пожарная сигнализация. «Прямо сейчас в ТЦ «Лето» идет эвакуация посетителей. Пожарная тревога», - написали очевидцы происшествия в Telegram-канале «Регион-70». Журналист «КП-Томск» связался с администратором комплекса и выяснил, что эвакуацию на самом деле не проводили.

«По громкой связи только два раза прозвучало объявление, затем мы сразу отключили сигнализацию. Это была ложная пожарная тревога. Мне удивительно, что очевидцы написали об этом в паблике как о большом важном событии. Сегодня мы не организовывали эвакуацию и не приостанавливали работу», - пояснила администратор торгово-развлекательного комплекса.

По словам представителя ТЦ, услышав сигнализацию, часть посетителей самостоятельно направились к выходу. Этот момент можно увидеть на записи, опубликованной очевидцами в паблике.

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