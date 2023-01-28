Томичи отметили Международный День память жертв Холокоста

В Томске почтили память жертв Холокоста. Фото: сайт Томской еврейской общины

В Молодежном центре при томской синагоге накануне, 27 января, отметили Всемирный День памяти жертв Холокоста. В первой половине двадцатого века, при беспрецедентном геноциде, погибли миллионы человек по всему миру, большинство были евреями.

В память о погибших томичи зажгли свечи, а также организовали концерт и выставку картин. На ней были представлены работы красноярского художника Сергея Карпова. «В основу картин легли документы, фото и воспоминания участников страшных событий», - уточнили представители администрации Томской области.

Памятные мероприятия поддержали не только обладминистрация, но и ассамблея народов Томской области, Дворец народного творчества «Авангард».

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