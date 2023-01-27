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НовостиОбщество27 января 2023 8:11

В Томской области выплаты заслуженным и народным учителям увеличили в несколько раз

Решение принял губернатор Владимир Мазур
Кирилл Колемасов
В Томской области работают один народный и 287 заслуженных учителя

В Томской области работают один народный и 287 заслуженных учителя

Фото: Олег УКЛАДОВ

Заслуженным и народным учителям Томской области увеличили размер ежемесячных выплат, сообщает пресс-служба администрации региона. Решение об увеличении принял губернатор области Владимир Мазур на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению в Томской области Года педагога и наставника.

В Томской области работают один народный и 287 заслуженных учителя . Они получают две и одну тысячу рублей соответственно.

«Я принимаю решение увеличить выплаты народным учителям в три раза, а заслуженным – в пять раз. Таким образом, с 1 января 2023 года выплаты будут составлять 6 и 5 тысяч рублей соответственно», - сообщил губернатор.

В феврале также стартуют мероприятия, посвященные Году педагога и наставника, план ключевых мероприятий был принят губернатором накануне.

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