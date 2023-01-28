Томич похитил из магазина две бутылки элитного алкоголя

Томич похитил товарно-материальные ценности из местного магазина Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

32-летний житель Томска похитил две бутылки со спиртным из магазина на улице Ленская. Он не стал прятать продукцию и пронес ее мимо кассы на глазах у продавца. Молодого человека уже задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

На место происшествия прибыли оперативники уголовного розыска. Полицейские опросили свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как мужчина берет с прилавка две бутылки с элитными алкоголем. Затем, не пытаясь спрятать напитки, похититель проносит их мимо кассы. Увидев, что посетитель выходит с продукцией из магазина, продавец побежала вслед за ним. На требование оплатить товар мужчина не отреагировал и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался житель Томска, который уже был неоднократно судим.

«Следователями СО ОМВД России по Ленинскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ», - уточнили в сообщении.

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