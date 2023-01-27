Томич рассчитался чужой банковской картой и попал под суд

Мужчина рассчитывался в магазинах найденной банковской карточкой Фото: Евгения ГУСЕВА

44-летний житель Томска нашел чужую банковскую карту и рассчитался ею в нескольких магазинах. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2022 года мужчина прогуливался по центральным улицам Томска. Он нашел чужую банковскую карту и оплатил ею свои покупки в нескольких магазинах города. В общей сложности томич потратил около 9 тысяч рублей с чужого счета.

«Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ», - сказано в сообщении. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд для рассмотрения.

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