Житель Томской области избил до смерти своего 70-летнего соседа

Утверждено обвинительное заключение по делу 30-летнего жителя Каргаска. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Тридцатилетний житель Каргаска избил знакомого пенсионера, у которого находился в гостях. От полученных травм 70-летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ноябре 2022 года молодой человек пришел в гости к своему 70-летнему соседу. Они вместе распивали алкоголь. Между приятелями возник конфликт, из-за чего гость нанес пенсионеру множественные телесные повреждения. Мужчину с травмами доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Каргаска. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - уточняется в сообщении. Дело уже направили в суд.

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