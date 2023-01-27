В Томской области мужчина избил своего соседа до смерти и пошел спать

В какой-то момент, между мужчины разгорелся конфликт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кожевниковского района обвиняют в избиении до смерти своего 56-летнего соседа, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как считает следствие, обвиняемый распивал алкоголь дома со своим соседом. В какой-то момент, между мужчины разгорелся конфликт, хозяин квартиры нанес потерпевшему множество ударов по частям тела и по голове.

«В дальнейшем, проводив соседа до крыльца его дома, он продолжил избиение, после чего вернулся домой и лег спать», - говорится в сообщении.

56-летний мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в Кожевниковский районный суд.

Читайте также: В Бакчарском районе Томской области мужчина обокрал мастерскую по ремонту обуви