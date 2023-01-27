Большая пробка образовалась у Коммунального моста в Томске вечером 27 января

Большие пробки образовались на подъезде к Коммунальному мосту Фото: Алёна ГОЛЕВА

Большой затор образовался на улице Нахимова (в сторону области). Движение затруднено на участке от пересечения с улицей Советская до подъезда к Коммунальному мосту.

Пробка наблюдается также на участке Московского тракта от пересечения с улицей Учебная до Коммунального моста.

«Нам прекрасно ползется в пробке. Обычно с Коммунального спустя 40-60 минут выезжаем», - поделилась жительница Томска Алена.

По данным онлайн-сервиса «2ГИС», к 19 часам 27 января пробки на дорогах Томска достигли 9 баллов. Движение сильно затруднено на Комсомольском проспекте, улице Красноармейская.

Наблюдаются пробки также на улицах Первая Рабочая, Осенняя, Елизаровых, Сибирская, Пятой Армии, Иркутский тракт, проспектах Фрунзе и Ленина.

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