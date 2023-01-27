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НовостиОбщество27 января 2023 4:10

В Томской области сгорел еще один автомобиль

Инцидент произошел в городе Колпашево
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Кирилл Колемасов

Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области 26 января, в четверг, произошел пожар внутри автомобиля иностранной марки. С момента обращения до полной ликвидации прошло 10 минут, сообщает МЧС по Томской области.

"В результате пожара: выгорел моторный отсек, обгорело лако-красочное покрытие капота, закоптился салон автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в Колпашево на улице Обская, автомобиль был марки "Фольксваген". Предварительной причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Обращение поступило в 20.18, ликвидация прошла в 20.28. В тушении принимало участие восемь человек.

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