"Ревакцинация от дифтерии и столбняка": жителям Томска рассказали о необходимых прививках

Каждому взрослому человеку раз в 10 лет положено проходить ревакцинацию от столбняка и дифтерии. Фото: Густаво Зырянов

Врач-инфекционист "Инвитро.Сибирь" Андрей Поздняков рассказал жителям Томской области о необходимых прививках и ревакцинации. Как оказалось, томичам нужно раз в 10 лет ставить ревакцинацию от дифтерии и столбняка.

"Вообще, все действующие правила вакцинации строго регламентированы МЗ РФ, (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Но, что касается взрослых, с ними действительно сложнее, поскольку терапевты на практике редко отслеживают необходимость ревакцинации", - уточнил специалист.

Фото: Густаво Зырянов

Отмечается, что каждому взрослому человеку раз в 10 лет положено проходить ревакцинацию от столбняка и дифтерии. Отсчет, в идеале, от последней ревакцинации в детском возрасте. Ежегодно по эпидемическим показаниям большей части населения положено ревакцинироваться против гриппа. Это обязательные прививки, «не привязанные» к возрасту.

Также врач-инфекционист рассказывает, что есть достаточно большое количество вакцинаций, необходимость которых регламентирована родом деятельности взрослого, либо проживанием в эндемичных зонах. Например, по эндемичности (месту проживания) — прививки от туляремии, чумы, лихорадки Ку и т.д.

"По профессиональной деятельности — прививки от бешенства, бруцеллеза, брюшного тифа, сибирской язвы и т.д.", - добавляет Поздняков.

Помимо этого, специалист отмечает, что есть вакцинации, показанные пациентам различных групп риска (по здоровью, либо по месту пребывания, либо другим). Так, например – вакцинация против пневмококка показана в детском возрасте, а также взрослым лицам групп риска (подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания).

Также есть вакцинация против менингококка групп А и С - Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп A или C. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп A или C. Лица, подлежащие призыву на военную службу. Вакцинация от клещевого энцефалита, по сути, тоже вакцинация людей, проживающих в эндемичной зоне.

Фото: Густаво Зырянов

В окончании, эксперт подытожил, что среднестатистическому человеку, проживающему в нашем регионе, нужно 1 раз в 10 лет ревакцинироваться от дифтерии и столбняка. Ежегодно ревакцинироваться от гриппа. С учетом проживания в эндемичной зоне — вакцинироваться от клещевого энцефалита по стандартной схеме (2 кратно, лучше зимой) и далее, ревакцинироваться в положенные сроки (первая ревакцинация через 6-12 месяцев после законченного курса вакцинации, затем – ревакцинация раз в три года).

Добавим, что проверить свой иммунный статус в отношении ветряной оспы и, при отсутствии антител – вакцинироваться от данной инфекции. Детская инфекция «ветряная оспа» у взрослых протекает намного хуже, дает достаточно тяжелые клинические проявления, осложнения и последствия. При наличии хронических заболеваний легких привиться от пневмококковой инфекции.