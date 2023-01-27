В Томской области в феврале пересчитают ежемесячные выплаты на оплату ЖКУ и субсидии

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В Томской области окло 120 тысяч жителей получают субсидии и ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения, заявила, что в феврале пройдет пересчет упомянутых субсидий.

«Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и жилищные субсидии будут пересчитаны и выплачены в феврале с учетом перерасчета за декабрь 2022 года – январь 2023 года. Они будут произведены автоматически, специального обращения в соцзащиту не требуется», - сказала Марина Киняйкина.

На сайте обладминистрации уточняется, что ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ) получают ветераны труда, реабилитированные, многодетные семьи и другие льготники. Томичи с низким доходом могут получить жилищную субсидию.

Уточняется, что законодательство Томской области установило, что расходы на оплату ЖКУ из собственных средств для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами не должны превышать 13 %, для остальных категорий льготников не более 22 %. Оплата ЖКУ компенсируются 100 % в случае, если доход томича не превышает 0,6 величины прожиточного минимума.

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