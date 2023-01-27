«Бесхозный спуск»: власти Томска рассказали о судьбе лестницы на Кузнечном взвозе

Жители Томска неоднократно обращали внимание на аварийность этой лестницы

Томичи, которые живут в районе Белого озера, называют лестницу на Кузнечном взвозе «многострадальной», «покинутой» и «проклятой». Дело в том, что объект является частью города, но находится в полуразрушенном состоянии. Издание «КП-Томск» решило разобраться, какие у властей города планы на этот объект и стоит ли ждать ремонта в 2023 году.

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«Впору жителям санки выдавать»

Высказывания томичей в отношении лестницы не безосновательны – с каждым годом бетона на ступеньках становится меньше, торчит арматура и металлическое крепление. Зимой, как рассказывают жители Томска, там «не протиснуться» с коляской, так как отсутствует пандус и регулярная очистка территории.

Фото: Алёна Мищенко

«Бесхозный Кузнечный взвоз. Какой всё- таки заботливый у нас департамент дорожной деятельности. И песочек поставил, и лестницу не убрал. Лестница разбита вдрызг, но никого из администрации видимо это не заботит. Впору жителям санки выдавать. Или ждём несчастного случая», - пишет одна из томичек в паблике «Томск, каким я его вижу».

В социальных сетях жители часто обсуждают объект и качество его обслуживания в разные сезоны. Как отмечают горожане, которые регулярно ходят по Кузнечному взвозу, то летом там опасно из-за крошащегося основания, а зимой из-за наледи на ступенях, которые превращают лестницу в сплошной бугор.

«В администрацию города поступали жалобы»

Журналист «КП-Томск» запросил информацию у мэрии города и выяснил, что на указанный объект жалобы поступают. Томичей не устраивает состояние лестницы на Кузнечном взвозе, однако содержанием занимается не администрация Томска.

Фото: Алёна Мищенко

«Содержанием лестницы занимается подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства. В зимнее время он очищает спуск от льда и снега, обрабатывает лестницу и подходы песком и собирает случайный мусор», - пояснили в мэрии.

Уточним, что во время снегопадов начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства распорядился очищать лестницу в ежедневном режиме для комфортного и безопасного передвижения горожан. Однако томичей не устраивает качество выполняем работ.

«Ступеньки не очищаютcя со стороны перил, а только там не страшно карабкаться и спускаться. Через 5-7 ступенек и вовсе идёт сплошная горка», - говорится в посте канала «Снежный Томск».

Фото: Алёна Мищенко

На вопрос журналиста: «Заложен ли в бюджете на 2023 год ремонт лестницы?» в мэрии ответили, что в настоящее время выполнен техпаспорт на спуск по Кузнечному взвозу, а администрация города решает вопрос с капитальным ремонтом.

Администрация Октябрьского района сообщила, что в адрес департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска неоднократно поступала информация о необходимости выполнение работ по ремонту лестничного спуска.

Теперь жителям Томска остается лишь дожидаться весенне-летнего сезона, чтобы узнать судьбу лестницы в 2023 году. Или в 2024-ом?

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