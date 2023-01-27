В Бакчарском районе Томской области мужчина обокрал мастерскую по ремонту обуви

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области ранее судимый 36-летний местный житель обвиняется в краже денег из мастерской по ремонту обуви. Об этом сообщается в региональной прокуратуре.

«Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном пп. «б», «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража). По версии следствия, мотивом правонарушения стала необходимость покупки спиртного», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, нуждаясь в деньгах, в декабре 2022 года, местный житель проник к односельчанину в мастерскую по ремонту обуви. Мужчина взломал дверь помещения топором и похитил выручку. Сумма хищения превысила 12 тысяч рублей.

На данный момент в Бакчарском районном суде Томской области будут рассматривать уголовное дело.