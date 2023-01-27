Томичам рассказали о способах профилактики пожаров в доме

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Владислав Горлов, главный специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Томской области, дал разъяснения о том, как можно предотвратить пожар. В рекомендации вошли соблюдение сроков зарядки электроприборов, указанных в инструкции.

"Если есть сроки зарядки, лучше их соблюдать. И не стоит оставлять на ночь в кровати ноутбуки и телефоны", - заявил Горлов.

Представитель МЧС уточнил, что приборы имеют свойство перегреваться. В пример Горлов привел случай на Ивана Черных в Томске, который произошел в 2019 году. Телефон долгое время был подключен к сети, что вызвало перегрев и пожар.

Также Владислав Горлов порекомендовал обзавестись огнетушителем не только в частном доме, но и в квартире.

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