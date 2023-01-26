В Томской области сократилось поголовье крупного рогатого скота и птицы

Фото: Кривякина Елена

Томскстат сообщает, что в январе 2023 года сократилось поголовье крупного рогатого скота, коз и овец, а также свиней и птиц. Показатели варьируются от -2% до -10.4%.

"По сравнению с 1 января 2022 года в хозяйствах всех категорий уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,9%, свиней – на 2,4%, птицы – на 2,0%", - говорится в сообщении.

Однако уточняется, что показатели на январь 2023 года показывают, что поголовье крупного рогатого скота составило 73,1 тысяч голов, свиней – 265 тысяч голов, птицы – 4527,6 тысяч голов.

Уточняется, что за январь-декабрь 2022 года произведено на убой скота и птицы в живом весе 165,5 тысяч тонн, что на 1,8% больше в сравнении с этим же периодом в 2021 году. Производство молока выросло на 1,7%, составив 148,7 тысяч тонн. Производство яиц увеличилось на 7,9% и составило 131,3 миллиона штук.

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