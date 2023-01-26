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НовостиОбщество26 января 2023 2:04

Томский проект "Краса в погонах" поделился фотографией новой участницы

Мария Вершинина - судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Кировскому району Томска
Алёна ГОЛЕВА
Фото: УФССП

Фото: УФССП

Издание "МК в Томске" в своем авторском проекте "Краса в погонах" рассказывает о красивых девушках, надевающих форму в рабочее время.

Одной из прекрасных участниц стала Мария Вершинина - судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Кировскому району Томска УФССП России по Томской области, лейтенант внутренней службы.

Мария работает в УФССП с 2016 года.

Девушка рассказывает, что ее основные увлечения связаны с активным образом жизни. Она любит кататься на сноуборде, лыжах, велосипеде. Кроме того, любит читать художественные произведения классической литературы.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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