Проект "Краса в погонах" из Томска рассказал о новой участнице

Фото: Росгвардия
Издание "МК в Томске" запустило уникальный проект "Краса в погонах", новой участницей которого стала Екатерина Сейвалд, сотрудник Управления Росгвардии по Томской области, лейтенант полиции.
Екатерина Сейвалд проходит службу в войсках национальной гвардии РФ с 2018 года.
Очаровательная девушка со звездами на погонах уверенно смотрит вперед, спортсменка и ведет активный образ жизни.
Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.