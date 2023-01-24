Проект "Краса в погонах" из Томска рассказал о новой участнице

Фото: Росгвардия

Издание "МК в Томске" запустило уникальный проект "Краса в погонах", новой участницей которого стала Екатерина Сейвалд, сотрудник Управления Росгвардии по Томской области, лейтенант полиции.

Екатерина Сейвалд проходит службу в войсках национальной гвардии РФ с 2018 года.

Очаровательная девушка со звездами на погонах уверенно смотрит вперед, спортсменка и ведет активный образ жизни.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.