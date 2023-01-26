ТДСК оспорит отказ мэрии Томска в строительстве домов на Супервостоке

Фото: ТДСК

Мэрия Томска отказала ТДСК в строительстве еще трех домов на Супервостоке. Первый запрос на выдачу разрешения был подан летом 2022 года, сообщили в компании редакции «КП-Томск». В конце прошлого года заявка была направлена повторно и тоже не получила одобрения.

Напомним, что ранее заместитель мэра Алексей Макаров во время заседания комитета городской думы по градостроительству, землепользованию и архитектуре сообщил, что ТДСК не имеет утвержденной документации по планировке территории в микрорайоне Супервосток.

«Строительство, которое на Супервостоке ведет ТДСК, не подпадает под эти критерии — компания строит многоквартирные дома на собственном участке, не затрагивает красные линии — в этом случае проект планировки не требуется», - прокомментировали ситуацию в ТДСК.

Компания считает, что у администрации города нет законных оснований в отказе выдачи разрешения на строительство, поэтому ТДСК направила иск в Арбитражный суд.

В ТДСК уточняют, что участок под строительство вблизи ул. Ивановского, Пришвина и Д. Бедного выкуплен у иногороднего владельца в 2019 году. Сейчас получены разрешения на строительство четырех многоквартирных домов, в нормативной доступности обеспечены места в детских садах, заканчивается строительство школы, планах возведение еще одного дошкольного учреждения.

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