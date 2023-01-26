В Томской области приступят к разработке муниципальных программ

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В Томске 26 января, в четверг, прошла стратегическая сессия по развитию внутреннего и въездного туризма. С идеями в том числе выступил глава региона Владимир Мазур, главы муниципалитетов и другие эксперты.

«Некоторые скептически относятся к туризму у нас в Сибири, но такие настроения проходят, и все больше скептиков осознают перспективы новой отрасли и привлекательность Томской области для путешественников. Наше преимущество в уникальности территорий. У каждой неповторимая история, культура и яркие события, известные далеко за пределами региона», - сказал Владимир Мазур.

Владимир Мазур поставил главам муниципалитетов задачу разработать программы развития внутреннего и въездного туризма на территориях.

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