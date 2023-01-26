В Томской области за сутки выявили 39 новых случаев COVID-19

В регионе за сутки зафиксировали 39 случаев COVID Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 января, в Томской области выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 154 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 5 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 595 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 7 077 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 40 пациентов скончались, 5 270 человек выздоровели.

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