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НовостиОбщество26 января 2023 8:11

Жители Томска сообщили о перекрытии улицы Енисейская

Информация об этом появилась днем 26 января 2023 года
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Регион 70

Фото: Регион 70

В Томске 26 января, в четверг, жители города сообщили о перекрытии улицы Енисейской. Очевидцы рекомендовали ехать в объезд.

" ул. Енисейская перекрыта, работают коммунальщики. Ищите пути объезда", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что въезд на дорогу огражден знаком "Въезд запрещен" и знаком "Тупик".

Напомним, в Томске улицу Тверская переведут в одностороннее движение. Это должно снизить количество конфликтов среди водителей по поводу очередности проезда.

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