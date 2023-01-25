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НовостиОбщество25 января 2023 1:36

В Томске на улице Тверская запустят одностороннее движение

Это исключит недопонимание среди водителей
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Веленгурин Владимир

Фото: Веленгурин Владимир

В Томске по улице Тверская будет запущено одностороннее движение, дорожники установят новые знаки. Томичей просят учитывать этот факт и планировать свой маршрут заранее.

"По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, на участке ул. Тверской по направлению от ул. Усова до пр. Кирова будет организовано одностороннее движение", - комментирует мэрия.

Отмечается, что указанный промежуток дороги узкий, одностороннее движение на нем оправданно, благодаря ему должны исчезнуть споры водителей о первоочередности проезда. Новые знаки появятся в конце февраля.

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