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НовостиОбщество26 января 2023 7:47

Томскую пенсионерку отправили за решетку за использование поддельных водительских прав

Женщина предъявила поддельное удостоверение сотрудникам ГИБДД
Анна Ковалёва
Томичка купила права, провалив экзамен в автошколе

Томичка купила права, провалив экзамен в автошколе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

66-летнюю жительницу Томска приговорили к ограничению лишения свободы сроком на 4 месяца. Женщину осудили по статье «Использование заведомо поддельного официального документа». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В июне 2022 года томичка решила вернуть свой автомобиль «Nissan March», который был помещен на штрафстоянку из-за нарушения правил парковки. Для этого пенсионерке потребовалось водительское удостоверение. В период обучения в автошколе она не смогла сдать экзамен по практике вождения, поэтому решила купить документ. Поддельные права томичка предъявила инспекторам ГИБДД.

«Суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летней жительницы областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», - уточняется в сообщении. Томичку приговорили к ограничению свободы сроком на 4 месяца. В законную силу приговор еще не вступил

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