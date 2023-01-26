Томич повредил четыре автомобиля на сумму более 350 тысяч рублей

Фото: Ксения Высотина

В Томске местный житель в алкогольном опьянении повредил четыре автомобиля. Томич причинил ущерб на общую сумму более чем 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что мужчина пинал и бил руками автомобили, которые были припаркованы возле домов по улице Сибирская и улице Алтайская. Также в суде рассказали, что обвиняемый бросил бутылку и повредил лобовое стекло. В результате указных действий, он повредил четыре автомобиля.

За содеянное мужчине грозят исправительные работы до 5 лет, либо тюрьма.