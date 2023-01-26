В Томске и Северске появится радио для детей

Радиостанция для детей получила право вещать в Томске на частоте 103.4 FM Фото: Анна Ковалёва

Радиостанция для детей будет вещать в Томске и Северске на частоте 103.4 FM. Дата начала трансляции пока неизвестна. Об этом сообщили на портале Роскомнадзора.

Радиостанция для детей основана в Москве в 2007 году. Круглосуточно в эфире звучат песни, спектакли, познавательные и развлекательные программы для юных слушателей, а также информационно-просветительские программы для родителей. Этот радиоканал станет 28-м по счету, доступным для томичей.

22 февраля 2023 года состоится очередное заседание федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Она определит, какие станции займут еще две частоты - 88.9 FM и 89.5 FM.

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