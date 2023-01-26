В ТПУ 25 января открылось студенческое пространство «Формула»

Фото: ТПУ

В Томске вчера, 25 января, в политехническом университете открылось студенческое пространство «Формула». Новая локация оборудована всем необходимым для самостоятельной и групповой работы, сообщили в пресс-службе вуза.

"В коворкинге будет работать магазин, где можно будет купить фирменный мерч Томского политеха. В дальнейшем в локации планируется разместить кофе-точку и зону с десертами", - говорится в сообщении.

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев также сказал, что "Формула" станет зоной для взаимного обмена, взаимодействия между студентами.

Отмечается, что обустройство локации – от разработки дизайн-проекта и до ремонта – заняло порядка шести месяцев. Раньше в этом месте находилось бюро расписаний ТПУ. Интерьер коворкинга выдержан в стиле лофт. Он вмещает 35 – 45 человек. Пространство поделено на зоны: рабочую и кофейную, уже установлена барная стойка, новая мебель, в том числе и трансформируемая, которая позволит проводить там небольшие мероприятия. Внутри есть Wi-Fi, экран с проектором, маркерные доски, зона для зарядки гаджетов.