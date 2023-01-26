Возле нескольких школ Томска появится новый асфальт в 2023 году

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В Томске в 2023 году планируется провести ремонт асфальтного покрытия на территории у восьми образовательных учреждений. На эти цели будет направлено около 18 миллионов рублей. Об этом сообщил Максим Савенков, начальник департамента образования Томска во время комитета по социальным вопросам городской думы.

«В планах на 2023 год год восемь учреждений. Среди них один загородный лагерь "Энергетик", там давно Роспотребнадзор выдал предписания Мы планируем 1,5 млн рублей туда направить», - сказал Савенков.

Будут благоустроены территории шести школ, лицеев и гимназий: школа№61, школа №12, школа №50, школа №44, гимназия №26, лицей №7. А также в планах намечен ремонт территории возле детского сада №33.

Уточняется, что среди предстоящих работ будет проведен ремонт асфальта, при необходимости установка бордюров, а также подъем и укрепление колодцев, при условии, если они находятся на тротуарных дорожках или подъездах.

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