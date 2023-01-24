В Томске на 2023 год не запланировано благоустройство Михайловской рощи

Фото: Ксения Высотина

В Михайловской роще, что находится в Октябрьском районе Томска, не будут проводиться работы по благоустройству в 2023 году. В мэрии уточнили на запрос "КП-Томск", что на данный момент все работы полностью завершены.

"Благоустройство в Михайловской роще завершено, в 2023 году работы не запланированы. Сейчас подрядчики городской администрации ежедневно проводят работы по текущему содержанию территории", - прокомментировали в мэрии.

В мэрии добавили, что в летнее время специалисты планируют обновить информационные стенды на детских игровых площадках и очистить элементы детских площадок от надписей.

Напомним, в 2022 году на период благоустройства был выбран подрядчик для таких пространств как Михайловска и Березовая рощи, Пушкинский сквер и другие - треть контрактов получило УФСИН. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в план вошли благоустройства семнадцати общественных пространств.

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