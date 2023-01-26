Нефтетранспортники выполнили более 200 тысяч исследований нефти и нефтепродуктов

Предприятие подвело итоги деятельности аналитических и испытательных лабораторий предприятия за 2022 год. В совокупности лаборанты АО «Транснефть - Западная Сибирь» выполнили более 200 тысяч исследований качества нефти и нефтепродуктов.

Больше всего исследований нефтепродуктов - 89 390 - было выполнено силами сотрудников испытательной лаборатории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сокур» Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ). Именно эта станция является конечным пунктом системы магистральных нефтепродуктопроводов. Отсюда происходит отгрузка дизельного топлива и автомобильного бензина по утвержденному графику поставок компаниям-потребителям. Процесс налива в железнодорожные цистерны полностью автоматизирован и отвечает требованиям экологической и промышленной безопасности.

В настоящее время на производственных объектах исследования проводятся специалистами 9-ти лабораторий согласно требованиям ГОСТ и Таможенного Союза. Для получения наиболее точных результатов лаборатории оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Так, за 2022 год в семь лабораторий Омского, Новосибирского, Красноярского и Томского РНУ были закуплены 13 новых приборов, в том числе анализаторы рентгенофлуоресцентные и деонизаторы

В 2022 году во всех лабораториях было завершено внедрение программно-аппаратного комплекса (ПАК) Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) в промышленную эксплуатацию. Его основная задача - сбор и передача результатов испытаний в ЕЛИС напрямую с лабораторного оборудования, а также обеспечение доступности актуальных данных по результатам аналитических работ. Интеграция информации о результатах аналитических работ в единое информационное пространство позволяет лабораториям взаимодействовать с приемо-сдаточными пунктами предприятия в части автоматической передачи протоколов испытаний нефти и нефтепродуктов и дальнейшего формирования паспорта качества партий.