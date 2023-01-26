Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль студентов и молодежи, который прошел в 2017 году в Сочи, поддержал президент страны. Владимир Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи.

«Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», – отметил президент.

Владимир Путин также добавил, что поддержка региональных властей в организации такого мероприятия важна, но, прежде всего, нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра.

Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», – заключил он, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.