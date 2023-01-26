В Томске открылась новая необычная вакансия укладчика печенья

Фото: Василина Кожевникова

В Томске на рынке труда регулярно появляются новые вакансии, о которых раньше никто не слышал. В этот раз соискатель на HeadHunter озадачен поиском нарезчика хлеба и укладчика печенья.

«В список необычных вакансий января попали также предложения для измерителя электрофизических параметров, сборщика игрушек, транспортировщика каучука, специалиста по снятию показаний и вязальщицы», - говорится в сообщении.

Укладчику печенья обещают заработную плату от 20 до 36 тысяч на руки. Среди задач работника – укладывать печенье в коробку, фасовать его. Работодатель ищет аккуратного и ответственного работника, который умеет работать в команде.

Нарезчик хлеба же может получать от 25 до 50 тысяч. Такая вакансия необходима для заготовки сухарей в больших количествах.

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