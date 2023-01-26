В Томске 26 января днем будет до -8 градусов и снег

Фото: Алёна Голева

В Томске 26 января синоптики обещают до -8 градусов; небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в четверг ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Днем температура воздуха составит до -6…-8°С. Также ожидается облачностьс прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области юго-западный ветер 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура днем -6…-11 °С. На дорогах местами гололедица.

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