В Томске десятки людей пришли на флешмоб в честь дня студента

В Томске 25 января все студенты празднуют Татьянин день. В 19.00 часов на Новособорной площади, на катке, прошла развлекательная программа, розыгрыши и флешмоб. На "танцпол" вышли десятки томичей разных возрастов и профессий. Журналист "КП-Томск" побывал на месте событий.

"Я обожаю день российского студента. Мне сейчас 58 лет, закончила институт даже не помню в каком году, но невероятно люблю отмечать этот день. В душе живет молодой ученик", - рассказала "КП-Томск" Ангелина, участница флешмоба на Новособорной площади.

Фото: Алёна Голева

Среди танцующий и веселящихся томичей были и небольшие любители современного кинематографа. На каток вышли и дети дошкольного и школьного возраста.

Фото: Алёна Голева

"Дочку взяла. Она обожает мультики, а Уэнсдей - ее любимый персонаж в последнее время", - прокомментировала мама одной из участниц.

Фото: Алёна Голева

По подсчетам журналиста "КП-Томск", на Новособорной площади собралось около 60 человек.

Фото: Алёна Голева

Присутствующих не испугал сибирский мороз. Хотя ртутный термометр показывал -20 градусов, ощущалось намного холоднее.

"Здорово, что в Томске уважительно относятся к студенчеству. Вот я, например, третий год учусь, бакалавр, очень нравится все движения молодежные. Прям чувствую себя внутри организма", - рассказал Виктор, студент томского ВУЗа.

Фото: Алёна Голева

В праздничной программе был розыгрыш, награждение победителей по зимнему футболу, фигурное катание и другое.