Северчанин похитил из томского магазина три бутылки коньяка

Мужчина отправился в тюрьму за кражу спиртного Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске посетитель магазина спрятал под одежду три бутылки со спиртным и вынес их, не оплатив товар. Мужчину задержали и осудили по статье «Кража». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В апреле 2022 года 39-летний северчанин находился в Томске и зашел в местный магазин. В отделе с алкогольной продукцией мужчина взял с полки три бутылки коньяка и спрятал их под свою куртку. Не имея при себе достаточного количества денег, он расплатился на кассе только за бутылку питьевой воды. Похитителя задержали, ущерб оценили в 2,5 тысячи рублей.

Суд учел наличие рецидива преступлений и приговорил жителя Северска к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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